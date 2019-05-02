Украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете Елена Пидгрушная сможет продолжить спортивную карьеру несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом сообщила Федерация биатлона Украины.

Обследования у врачей в апреле текущего года не выявили противопоказаний для продолжения выступлений на Кубке мира. Напомним, Пидгрушная была вынуждена завершить минувший сезон раньше срока: в середине февраля врачи нашли у нее воспаление сердечной мышцы.

В ФБУ приняли решение, что к следующему сезону Елена Пидгрушная будет проходить подготовку в общей группе сборной Украины, где её тренерами станут Валерий Лесников, Александр Беланенко и Владимир Махлаев.

Помимо золота Олимпиады Елена Пидгрушная также является обладательницей высшей награды чемпионатов мира по баитлону: в 2013 году она завоевала золотую медаль в спринте.