Американский форвард хоккейного клуба «Бостон Брюинс» Дэвид Бэйкс прокомментировал игру вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского, против которого он играет в серии плей-офф Кубка Стэнли.

По мнению Бэйкса, чьи слова цитирует официальный сайт НХЛ, если Бобровский видит шайбу, то отражает её. «Он очень здорово играет при добиваниях и проделывает отличную работу, давая «Коламбусу» шанс на победу», — заявил форвард.

Также Бэйкс считает, что три матча было сыграно с разницей в одну шайбу, так что разница между победой и поражением будет очень невелика. Обыграть Бобровского можно, если «бостонцы» смогут лишить его обзора и выиграть пару подборов.

Напомним, пока счет в серии между «Бостоном» и «Коламбусом» 1:2 в пользу последних, следующий матч состоится 3 мая в 2:00 по московскому времени.