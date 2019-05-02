Санкт-петербургский волейбольный « Зенит » уступил «Факелу» из г. Новый Уренгой в стартовом матче серии-плей-офф за третье место чемпионата России.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Первые два сета остались за «Факелом», счет 25:18, 25:17. Затем инициативу в свои руки забрали волейболисты «Зенита», выиграв следующие два сета со счетом 25:27, 25:26. В завершающем пятом сете сильнее оказались волейболисты из Нового Уренгоя — счет 24:22.

Следующая встреча « Зенита » и «Факела» пройдет на площадке в Новом Уренгое в воскресенье, 5 мая. Начало встречи назначено на 16:00 по московскому времени.