Боксершу из Ирана Садаф Хадем могут посадить в тюрьму за то, что она выходила на ринг без специального хиджаба. Об этом сообщает ряд ближневосточных СМИ.

Решение об аресте Хадем приняли власти страны. Ещё одним поводом для заключения под стражу стал тот факт, что боксершу тренировал мужчина. В Иране такие тренировки считаются вне закона. Сейчас спортсменка находится во Франции вместе со своим тренером, они приняли решение не возвращаться в Иран.

Садаф Хадем является первой иранской боксершей, победившей в международном поединке.

Федерация любительского бокса Ирана сделала заявление о том, что не имеет отношения к инциденту, поскольку Хадем выступала на соревнованиях не под их патронажем, а как частная спортсменка.