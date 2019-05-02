Хоккеисты клубов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Никита Зайцев сегодня, 2 мая, прибыли в расположение сборной России в чешском городе Брно. Об этом сообщил официальный «Твиттер» Федерации хоккея России.

Уже завтра, 3 мая, хоккеисты начнут подготовку к ближайшим матчам сборной в штатном режиме вместе с другими членами команды.

«Вашингтон Кэпиталс» Овечкина, Орлова и Кузнецова вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, в семиматчевом противостоянии уступив команде «Каролина Харрикейнс«. «Торонто Мэйпл Лифс», за который выступает Никита Зайцев, также в первом раунде уступил в семи матчах «Бостон Брюинс».

Чемпионат мира по хоккею в Словакии стартует 12 мая. До этого сборная России примет участие в чешских хоккейных играх.