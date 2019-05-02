Во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» стартовал первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и лондонским «Челси«.

В 1/16 финала «Айнтрахт» Адольфа Хюттера переиграл в двухматчевом противостоянии донецкий «Шахтер», затем франкфуртцы обыграли миланский «Интер», а в полуфинал попали благодаря победе над лиссабонской «Бенфикой«.

«Челси» Маурицио Сарри по пути в 1/2 финала Лиги Европы обыграл шведский «Мальмё», затем оказался сильнее киевского «Динамо» и пражской «Славии«.

Судит встречу испанская бригада арбитров во главе с рефери Карлосом Дель Серро Гранде.

Ответный матч команды проведут через неделю, 9 мая, на стадионе «Стемфорд Бридж» в Лондоне.

В параллельном матче на «Эмирейтс» встречаются лондонский «Арсенал» и испанская «Валенсия«.