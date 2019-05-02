Роттердамский футбольный клуб «Фейеноорд«, выступающий в чемпионате Нидерландов, принял участие в особом матче. Против команды на поле вышли 120 детей.

Видеообзор матча выложил в свой «Твиттер» сам клуб.



Такой необычный футбольный матч состоялся благодаря титульному спонсору «Фейеноорда» — компании Opel. Голландские СМИ сообщают, что изначально с детьми должны были встретиться двое футболистов клуба Тирелл Маласиа и Йенс Торнстра, однако акция пошла дальше. Ранее подобные матчи с детьми проводили мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль«.

Встреча «Фейеноорда» и сборной из 120 детей завершилась результативной ничьей 2:2. В чемпионате Голландии по футболу «Фейеноорд» занимает 3 место, отставая на 18 очков от первого места.