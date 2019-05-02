Сербский защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от следующего матча чемпионата России по футболу против «Ахмата«, а также о возможном досрочном чемпионстве команды.

В интервью порталу Sport24 Иванович заявил, что уже после матча с «Краснодаром» у команды появилось ощущения большей уверенности и доверия друг к другу. «В Грозном мы можем ожидать хорошую игру. Хотя там всегда тяжело играть», — заявил капитан «Зенита«, добавив, что клуб сделает все, зависящее от него.

Если «Локомотив» не выиграет у «Арсенала«, а «Зенит» обыграет «Ахмат«, то «сине-бело-голубые» смогут досрочно стать чемпионами России.

Напомним, встреча «Зенита» и «Ахмата» пройдет в субботу, 4 мая, в Грозном. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.