Сербский защитник Бранислав Иванович, выступающий в составе петербургского «Зенита» рассказал о том, какие у него планы на будущую карьеру.

В интервью порталу Sport24 футболист сказал, что готов остаться в клубе еще на год. «Ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Я всем доволен в «Зените«. И конечно, я хочу остаться», — заявил капитан петербургского клуба.

Напомним, 35-летний Бранислав Иванович перешел в «Зенит» из лондонского «Челси» в феврале 2017 года, подписав контракт на 2,5 сезона. Информации о продлении соглашения в прессу пока не поступало.

«Зенит» сейчас занимает первое место в чемпионате России по футболу, имея в активе 57 очков, до конца турнира «сине-бело-голубым» осталось провести четыре игры. Следующий матч команда проведет с грозненским «Ахматом» в субботу, 4 мая.