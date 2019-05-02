Хоккейные клубы «Коламбус Блю Джекетс» и «Бостон Брюинс» начали четвертый матч серии плей-офф Кубка Стэнли. Встреча проходит на стадионе «Нейшнвайд-Арена».

Счет в серии на данный момент составляет 2:1 в пользу «Коламбуса«. Первые две встречи прошли в Бостоне, сначала в овертайме со счетом 3:2 победили хозяева, затем с таким же счетом в дополнительное время выиграли представители «Коламбус Блю Джекетс». Когда серия переехала в Огайо, снова выиграла команда Артемия Панарина и Сергея Бобровского, матч завершился со счетом 2:1.

В серии с «Бостоном» Панарин набрал уже четыре очка, дважды забросив шайбы, а также отдав две результативные передачи. Бобровский в одном из матчей серии признавался игроком встречи.