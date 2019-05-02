Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд, выступавшая в женском одиночном катании, приняла решение о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в своем аккаунте в «Твиттере».

По словам Осмонд, она заранее знала, что уйдет, однако сегодня появилось официальное заявление Федерации фигурного катания Канады. «Я с нетерпением жду того, что будет со мной в будущем. И очень хочу поделиться со всеми своими планами!», — написала Осмонд.

Напомним, ранее фигуристка делала паузу в карьере после сезоне-2017/18 и принимала участие в ледовых шоу.

Кейтлин Осмонд является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в командном турнире, а также бронзовым призером в личных соревнованиях. Помимо этого Осмонд стала чемпионкой мира в 2018 году в Милане.