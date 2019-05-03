В Денвере на арене «Пепси-центр» начался четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в которой принимают участие команды «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс«.

Сейчас счет в серии составляет 2:1 в пользу «Сан-Хосе». Первый матч серии остался за «акулами», счет 5:2, затем на чужом поле выиграл «Эвеланш» со счетом 4:3. После переезда серии в Денвер команды провели ещё одну встречу, снова сильнее оказались хоккеисты «Сан-Хосе», победив со счетом 4:2.

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов все три матча провел на скамейке, уступив место в воротах немецкому вратарю Филиппу Грубауэру. Соотечественник Варламова, защитник Никита Задоров успел отметиться в серии лишь двухминутным штрафом.