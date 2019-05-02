Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой рассказал о том, какие элементы дуэт собирается учить в следующем сезоне.

В интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России Козловский заявил, что сейчас парное катание становится похожим на танцы. «Все делают практически одно и то же, и хочется добавлять какие-то сложные технические элементы. Например, новые прыжки», — сказал фигурист, добавив, что вставлять усложнения необходимо тогда, когда полностью в них уверен.

По мнению Козловского, с точки зрения баллов он не видит смысла в разучивании четверной подкрутки. Четверной выброс пара пока не учит, поскольку по мнению тренера, он представляет опасность для партнерши.

Напомним, в минувшем сезоне пара Бойкова/Козловский завоевали бронзу на чемпионате Европы в Минске, а также стали шестыми на дебютном чемпионате мира.