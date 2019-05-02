Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о том должность председателя тренерского совета СБР перестала быть выборной.

В своем блоге Тихонов написал, что президент СБР фактически стал самодержцем. По мнению экс-президента союза уровень беспредела в организации сейчас выше, чем когда в руководстве были Кущенко, Майгуров и Барнашов.

«Должность председателя тренерского совета при мне и изначально всегда была выборной. Как можно главных действующих лиц — тренеров лишать их хоть какого-то права голоса», — заявил Тихонов, добавив, что СБР превратился в диктатуру Владимира Драчева и Алексея Нуждова. «Я бы их отправил на обязательную диспансеризацию. Все принимаемые решения — просто абсурд», — заключил Тихонов.

Напомним, со следующего сезона председатель тренерского совета СБР будет назначаться лично президентом союза.