Российская фигуристка Александра Бойкова рассказала о том, чем занималась после выступления чемпионате мира в Сайтаме.

В интервью официальному сайту федерации фигурного катания на коньках России Бойкова заявила, что недавно писала переводное сочинение в 11 класс. Фигуристка рассказала, что перед экзаменом тряслась, как осиновый лист, однако в итоге все оказалось не так страшно.

Из пяти заявленных направлений фигуристка выбрала великодушие. «Тема звучала так: какого человека можно назвать великодушным? Я в качестве примера привела Пьера Безухова из «Войны и мира» и Соню Мармеладову из «Преступления и наказания»», — заявила спортсменка.

Напомним, Александра Бойкова выступает в парном катании с Дмитрием Козловским. Минувший сезон стал дебютном для пары на взрослом уровне, на чемпионате Европы фигуристы завоевали бронзовые медали.