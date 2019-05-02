Российский фигурист Антон Шулепов, выступающий в мужском одиночном катании, по окончании сезона сменил тренера. Об этом в интервью «Экспресс-газете» сообщила его супруга, фигуристка Алена Леонова.

По словам Леоновой, её муж не так давно перешел в группу к специалисту Кириллу Давыденко. Раньше спортсмен тренировался вместе с Леоновой у Евгения Рукавицына.

«У Антона не сложились отношения с Евгением Владимировичем. Решил сменить обстановку», — объяснила мотивацию Шулепова фигуристка. Также она сообщила, что Шулепова не устраивают его текущие результаты, в особенности 9-е место на чемпионате России в прошлом сезоне, спортсмен хочет прогрессировать. Фигурист продолжит тренироваться в Санкт-Петербурге.

Алена Леонова и Антон Шулепов поженились в апреле 2019 года.