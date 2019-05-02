Майские праздники продолжаются, а в спорте продолжают один за другим происходить различные события. Близится чемпионат мира, в сборную прибыл последний десант из НХЛ, допинг в России теперь будет караться не только отстранением, но еще и монетой, а чемпион мира по футболу Касильяс может закончить со спортом…

Это и многое другое читайте в нашей подборке лучших новостей за 2 мая на Nevasport:

Овечкин и еще трое хоккеистов прибыли в сборную России

Российские хоккеисты, выступающие за клубы НХЛ, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев прибыли в расположение национальной сборной в чешском Брно. Уже завтра, 3 мая, они начнут подготовку вместе со всей командой. Ближайшим матчем России станет игра Евротура со сборной Финляндии. Также Овечкина назначили ассистентом капитана в сборной.

СКА объявил об уходе Прохоркина

Петербургский СКА официально объявил об уходе нападающего Николая Прохоркина. Форвард перебрался в НХЛ и в следующем сезоне будет выступать за «Лос-Анджелес Кингс». Слухи об интересе к игроку со стороны клуба НХЛ появились в начале апреля, несколько дней назад Прохоркин рассказал о том, что договорился с командой на контракт новичка сроком на один год. В официальном заявлении хоккеист поблагодарил клуб и болельщиков, заявив, что три сезона в СКА были лучшими в его карьере.

Путин подписал закон о штрафах за допинг

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение антидопинговых правил. Санкции предполагают денежные штрафы за применение допинга. Выплатой от 30 до 50 тысяч рублей будут наказывать спортсменов, уличенных в умышленном употреблении запрещенных препаратов. За распространение допинга будут наказывать штрафом от 40 до 80 тысяч рублей. Наказывать по данному закону можно всех причастных — спортсменов, тренеров, медиков и других виновных специалистов.

СМИ: Касильяс после инфаркта больше не сыграет в футбол

Испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс может завершить спортивную карьеру после перенесенного сердечного приступа. Как сообщают испанские СМИ, в руководстве клуба не уверены в том, что голкипер сможет вернуться на поле без риска для жизни и здоровья. В то же время, представители «Порту» уверены, что вратарь сможет вернуться к нормальной жизни без спорта. Сейчас с футболистом все в порядке, вчера ему сделали операцию на сердце, состояние Касильяса стабильное.

Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба

Французской прессе стало известно о намерении катарских владельцев «ПСЖ» урезать финансирование клуба после чемпионата мира 2022 года. Причина в охлаждении владельцев клуба к активу — постоянная критика и негативное отношение как к клубу, так и к эмирату в европейской стране. Помимо этого руководителей также не устраивают результаты «парижан» в Лиге чемпионов и огромные налоги, из-за которых приходится выделять в несколько раз больше средств.