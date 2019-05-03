Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Алена Леонова поделилась мнением по поводу откровенных нарядов в показательных номерах, которые спортсменки надевают все чаще.

В интервью «Экспресс-газете» Леонова заявила, что в наряде Елизаветы Туктамышевой она бы на лед не вышла. «Мне бы и муж не разрешил. Не обязательно открывать все. Пусть на платье будет одна маленькая дырочка, но это будет такая изюминка, что зрители взглянут и скажут: вау, как здорово, как сексуально!», — рассказала Леонова.

По мнению Леоновой, розовый костюм Евгении Медведевой выглядит вульгарным, однако такой цвет фигуристке не нравится. «Я бы такой костюм не надела. Ну разве что дома, перед мужем», — заключила спортсменка.

Напомним, в этом сезоне фурор среди любителей фигурного катания вызвали костюмы Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой для показательных выступлений: некоторым наряды фигуристок показались чересчур откровенными.