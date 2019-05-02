Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ощущениями от адаптации в новом клубе.

В интервью испанскому порталу AS Роналду заявил, что всегда старается быть собой при переходе в новую команду. По мнению португальца, при смене клуба необходимо усваивать все, что поможет стать лучше, а также вести себя скромно. «Считаю, что моя адаптация в «Ювентусе» прошла прекрасно. Здесь увидели, что я не ленюсь. Я стал таким, какой я есть, благодаря работе», — заявил Роналду, добавив, что именно поэтому он стал обладателем пяти «Золотых мячей», а также столько же раз брал Лигу чемпионов.

Напомним, Криштиану Роналду перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» летом 2018 года.