Российская фигуристка Алена Леонова, выступающая в одиночном катании, рассказала о том, как относится к юным фигуристкам группы Этери Тутберидзе.

В интервью «Экспресс-газете» Леонова рассказала, что очень рада за успехи девочек. «Ученицы Этери Тутберидзе и год, и два наверняка будут среди лидеров. Но никто не знает, что будет через пять лет», — заявила фигуристка, добавив, что когда Александра Трусова и Анна Щербакова вырастут, то начнут испытывать те же проблемы, с которыми сталкиваются остальные спортсменки.

«Я катаюсь, потому что мне это нравится. Я получаю удовольствие от самого процесса», — заключила 28-летняя фигуристка.

Алена Леонова является серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года во французской Ницце.