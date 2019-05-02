Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» миром разошлись в первом полуфинальном матче розыгрыша Лиги Европы. Встреча прошла на «Коммерцбанк-Арене» и завершилась со счетом 1:1.

Все голы во встрече были забиты в первом тайме. На 23-ей минуте отличился лучший бомбардир «Айнтрахта» в сезоне Лука Йович, забив гол с передачи Филипа Костича. К концу тайма футболисты «Челси» счет уравняли, Кевина Траппа огорчил Педро с паса Рубена Лофтус-Чика.

Во втором тайме команды не смогли реализовать опасные моменты. Не помогли и шесть добавленных арбитром минут — счет так и остался ничейным.

Ответная встреча «Айнтрахта» и «Челси» пройдет в следующий четверг, 9 мая. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.