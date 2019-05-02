Лондонский «Арсенал» обыграл испанскую «Валенсию» в первом полуфинальном матче розыгрыша Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыли гости из Испании: на 11 минуте с паса Родриго отличился Муктар Диахаби. Затем последовал двойной ответ от «Арсенала«: на 18-й минуте Александр Ляказетт счет сравнял, а на 26-й минуте уже вывел «канониров» вперед.

Во втором тайме с реализацией у команд было хуже, однако в компенсированное время «Арсенал» сумел забить ещё: на 90+1 минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Ответный матч состоится в Валенсии на стадионе «Месталья» 9 мая, в следующий четверг. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.