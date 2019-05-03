«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду принимал «Бостон Брюинз» в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра проходила на «Нейшнвайд-Арене» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Уже к середине первого периода «Бостон» вёл со счётом 2:0, однако российскому нападающему «Коламбуса» удалось сократить отставание до одной шайбы, отличившись на 9-й минуте. Второй игровой отрезок прошёл без заброшенных шайб, но в третьем гости поразили ворота Сергея Бобровского ещё дважды.

В составе гостей забитыми голами отметились Давид Пастрняк и Шон Курали, Патрис Бержерон оформил дубль.

Сергей Бобровский отразил 42 броска по воротам из 46.

Таким образом, счёт в серии стал равным: 2-2. Следующий матч состоится 5 мая в 2:15 по московскому времени.