Главный тренер футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри заявил, что желает видеть свою команду победителем Лиги Европы.

«Я хочу попасть в финал, и не важно играть ли нам с «Арсеналом» или «Валенсией», — сказал тренер и подчеркнул, что хочет не просто сыграть в финале, но и одержать победу. Специалист отметил, что три месяца назад «Челси» попал в сложную ситуацию в чемпионате Англии, однако смог достойно с ней справиться. «В этом сезоне мы заслужили трофей», — подытожил Сарри, слова которого приводит официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, в полуфинале «Челси» встречается с «Айнтрахтом». Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1. Лондонцам удалось установить рекорд Лиги Европы, не проигрывая 16 матчей подряд. Ответная встреча состоится 9 мая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Финал Лиги Европы будет проходить в Баку 29 мая.