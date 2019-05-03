В Денвере на арене «Пепси-центр» завершился хоккейный матч между «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу с разгромным счётом 3:0.

Матч стал четвёртым в рамках полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли, «Колорадо» вновь удалось сравнять счёт: 2-2.

Стартовый игровой отрезок прошёл без забитых голов. Открыть счёт удалось во втором тайме: отличился нападающий хозяев Натан Маккиннон. В третьей двадцатиминутке «Колорадо» упрочил своё преимущество, а затем довёл счёт до разгромного: авторами заброшенных шайб стали Колин Уилсон и Эрик Джонсон. Голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр оформил шат-аут, отразив 32 броска.

Следующую игру «Колорадо» проведёт в гостях, матч состоится 5 мая в 5:00 по московскому времени.