Победитель Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением по поводу аварии с Даниэлем Риккьярдо и Даниилом Квятом на этапе Гран-при в Баку.

«Это был полный провал, — сказал Росберг на своём официальном канале в YouTube. — Он попробовал совершить обгон, а после попытался выполнить не самый умный манёвр». Пилот пояснил, что Риккьярдо не посмотрел назад, поэтому не видел, что там находится болид Квята, из-за чего и произошло столкновение.

Напомним, во время заезда в Баку Квят и пилот «Рено» Риккьярдо пропустили поворот. Австралийский гонщик попытался вернуться на трассу задним ходом, но врезался в болид Квита и повредил оба автомобиля.

Победу в гонке одержал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место занял партнер финна по команде Льюис Хэмилтон, а на третьем месте оказался Себастьян Феттель из «Феррари».