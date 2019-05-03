Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. «Коламбус» встречался с «Бостон Бриюнз» и потерпел поражение со счётом 1:4.

За несколько секунд до того, как Панарин забил гол, шайба попала в сетку, натянутую над заградительным стеклом. Несколько игроков «Бостона» расценили это как вылет за пределы игровой площадки и остановились, но арбитры не заметили момент.

Объяснение на сайте НХЛ гласит, что видеопросмотр момента полагается в двух случаях. Первый — если шайба попадает в сетку, а затем отскакивает в ворота от любого из игроков. Второй — если шайба, попав в заградительную сетку, падает на лёд, а затем хоккеист, коснувшийся её первым, забивает гол. «В обоих случаях «военная комната» должна иметь чёткое видео-доказательство того, что шайба попала в заградительную сетку», — говорится на сайте НХЛ.