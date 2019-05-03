Российский хоккеист Павел Дацюк намерен посетить Детройт вместе со своей семьёй. Об этом сообщил его агент Дэн Мильштейн.

Мильштейн отметил, что речь идёт о туристической поездке: Дацюк хочет показать своим детям место, где прожил 15 лет, выступая за «Ред Уингз». Агент добавил, что не общался с генеральным менеджером «Детройта» на тему контракта с игроком.

Напомним, об уходе Дацюка из петербургского СКА стало известно 1 мая. Хоккеист защищал цвета команды в период с 2016 по 2019 год. В составе петербургских армейцев Дацюк стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ.

В завершившемся сезоне Дацюк записал на свой счёт 12 заброшенных шайб и 30 результативных передач.