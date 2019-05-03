Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева не сможет принять участие в торжественной церемонии зажжения огня Европейских игр.

Как сообщает ТАСС, экс-спортсменка будет вынуждена пропустить церемонию из-за болезни. Огонь Европейских игр-2019 будет зажжён сегодня, 3 мая, в Риме. Церемония состоится в музейном комплексе Ara Pacis.

Европейские игры-2019 будут проходить в Минске в период с 21 по 30 июня.

Напомним, ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко призвал Дарью Домрачеву и Надежду Скардино возвращаться в биатлон, так как после их ухода сборная демонстрирует неудовлетворительные результаты.

За свою спортивную карьеру Домрачева четыре раза побеждала на Олимпийских играх, стала двукратной чемпионкой мира и один раз была обладательницей «Большого хрустального глобуса».