Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свой переход в дистанционную группу.

Спортсмен отметил, что мог бы развиваться и в спринтерской группе, однако процесс шёл бы значительно медленнее. «Мне нужен кто-то, кто сильнее меня — это главная причина, почему я сменил команду», — заявил Клэбо, слова которого приводит NRK.

Лыжник добавил, что сейчас находится в ожидании летних и осенних тренировок, которые позволят ему почувствовать разницу.

Напомним, после завершения сезона 2018/19 норвежец понял, что показывает недостаточно высокий результат в гонках на длинные дистанции. Клэбо выиграл Большой хрустальный глобус, опередив россиянина Александра Большунова. Однако в зачете дистанционных дисциплин Большунов оказался успешнее.