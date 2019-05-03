Нападающий Николай Прохоркин рассказал, почему не принял участие в шестом и седьмом матчах между петербургским СКА и московским ЦСКА.

Хоккеист объяснил, что заболел во время финальной серии Западной конференции. «Подцепил вирус. Пять дней лежал с температурой 38-39 градусов», — сказал Прохоркин, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Хоккеист добавил, что уже на пятую игру выходил с температурой, поэтому на оставшиеся матчи сил не хватило. «Стало понятно, что шестую игру просто не выдержу», — добавил Прохоркин.

Напомним, СКА проиграл серию со счётом 3-4. После вылета петербургских армейцев из Кубка Гагарина Прохоркин покинул команду и подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз».

В текущем сезоне 25-летний нападающий набрал 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Отметим, Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.