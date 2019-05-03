Футбольный клуб «Зенит» может досрочно стать чемпионом России после завершения 27-го тура.

Для победы «Зенита» в чемпионате необходимо выполнение двух условий: команда Сергея Семака должна не проиграть грозненскому «Ахмату» на выезде, в то время как «Локомотиву» нужно потерпеть поражение в матче с тульским «Арсеналом».

За четыре тура до завершения сезона «Зенит» имеет 57 очков и опережает московский «Локомотив» на восемь баллов. В последний раз сине-бело-голубые становились обладателями титула в 2015 году, когда главным тренером команды был Андре Виллаш-Боаш.

Если по итогам 30 туров «Зенит» и «Локомотив» будут иметь одинаковое количество очков, преимущество будет за петербуржцами за счёт личных встреч.