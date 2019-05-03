Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар продолжит свою карьеру в мадридском «Реале».

Как сообщает Marca, клубы уже провели переговоры, однако сделали это вне поле зрения общественности, чтобы тренер «Челси» Маурицио Сарри мог успешно завершить сезон.

В случае, если «Челси» по сумме двух встреч проиграет «Айнтрахту» и не выйдет в финал Лиги Европы, о переходе Азара в «Реал» может быть объявлено уже 12 мая. Если же лондонцы сыграют в финале, о договорённости по бельгийцу объявят в конце месяца.

Финал Лиги Европы состоится в Баку 29 мая, в первом полуфинальном матче «Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью — 1:1.

28-летний Азар перебрался в «Челси» летом 2012 года из «Лилля» за € 35 млн. Мадридский клуб хотел приобрести Азара еще год назад, но тогда «Челси» запросил за игрока 200 миллионов.