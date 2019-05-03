Нападающий французского «Марселя» Марио Балотелли сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду. По мнению Балотелли, аргентинский форвард является лучшим в мире.

«С точки зрения качества, Месси лучше всех, — заявил игрок, слова которого приводит Football Italia.- Месси и Роналду – это два явления в футболе, но они не похожи». Балотелли добавил, что Роналду был бы лучшим в мире, если бы не было Месси.

Футболист добавил, что в матче с «Атлетико» Роналду трижды коснулся мяча и забил три гола, а Месси решил исход матча «Барселоны» и «Ливерпуля». Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов Месси оформил дубль и забил 600-й гол в играх за сине-гранатовых. Юбилейным стал его второй мяч со штрафного.

В текущем сезоне на клубном уровне Месси сыграл 46 матчей, отметился 48 голами и сделал 22 голевые передачи. Он лидирует в списках бомбардиров чемпионата Испании и в Лиге чемпионов.