Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась фотографией с награждения победителей и призёров зимней Универсиады, которая состоялась в Красноярске.

Фигуристка завоевала бронзовую медаль соревнований. На своей странице в «Инстаграме» Константинова опубликовала фото с торжественной церемонии, прошедшей в Смольном соборе. «Теперь у меня есть фото с губернатором», — написала фигуристка.

Напомним, в минувшем сезоне Константинова стала лучшей из взрослых фигуристок на чемпионате России, пропустив вперёд лишь юниорок из группы Тутберидзе — Александру Трусову, Анну Щербакову и Алёну Косторную. Станислава получила путёвку на чемпионат Европы в Минск, где заняла четвёртое место. После этого тренерский совет не включил её в состав команды на чемпионат мира.

Ранее фигуристка рассказала о произвольной программе на новый сезон.