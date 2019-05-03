Защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Ян Фертонген прошёл медицинское обследование после того, как получил повреждение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Аяксом».

Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», медицинский штаб команды не выявил у игрока сотрясение мозга. Однако на данный момент Фертонген не может вернуться к тренировкам — ему требуется ещё несколько дней на восстановление.

Напомним, игрок столкнулся с партнёром по команде Тоби Алдервейрельдом и получил повреждения. Фертонген упал на газон и поднялся только с помощью врачей. Медики «Тоттенхэма» долго пытались остановить кровь, поскольку футболист повредил нос. Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вынужден был заменить Фертонгена на Муссу Сиссоко.