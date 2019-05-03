Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков написал заявление на запрет выезда своей дочери за границу.

Об этом сообщил адвокат супруги футболиста Сергей Жорин. «Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты», — написал Жорин в «Твиттере». Адвокат добавил, что накануне праздников Глушаков написал заявление в ФСБ и потребовал, чтобы его старшую дочь не выпускали за пределы России.

Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в Фсб, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребёнок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле. Молодец Денис! — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) May 2, 2019

Напомним, 5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова с супругой и взыскал с футболиста алименты. Размер выплат должен составлять одну треть от всех доходов спортсмена плюс дополнительные 100 тысяч рублей в месяц до достижения младшей дочерью возраста трёх лет. Глушаков дал согласие на то, чтобы его дети проживали с мамой.