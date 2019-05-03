Болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» создали петицию с требованием дисквалифицировать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Петиция появилась на известном ресурсе Change.org. Болельщики остались недовольны действиями Месси в эпизоде с бразильцем Фабиньо — аргентинец ударил полузащитника по голове. В том моменте арбитр вынес предупреждение игроку английского клуба.

Петицию с просьбой дисквалифицировать Месси подписали более 2200 человек.

Напомним, «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, игра закончилась со счётом 3:0. Месси оформил дубль и забил свой 600-й гол за «Барселону».

В текущем сезоне на клубном уровне Месси сыграл 46 матчей, отметился 48 голами и сделал 22 голевые передачи. Он лидирует в списках бомбардиров чемпионата Испании и в Лиге чемпионов.