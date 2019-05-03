Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал идею назвать новый биатлонный центр в Екатеринбурге в честь Антона Шипулина.

По мнению Тихонова, не Шипулин, а Сергей Чепиков заслуживает того, чтобы его именем называли спортивные объекты. «Это только Губерниев считает Шипулина биатлонистом всех времён и народов и говорит об этом на всю страну», — написал Тихонов на своём сайте. Специалист подчеркнул, что Шипулин не реализовал своё потенциал. «Даже всегда политкорректный Бьорндален в своём интервью сказал, что Антон очень рано закончил свою карьеру», — написал эксперт.

Ранее Тихонов обвинил Шипулина в том, что тот «врал народу».

Также сообщалось, что новый спортивный объект в Екатеринбурге будет предназначен не только для биатлона, но и для лыжных гонок. Также там будет игровая часть и гостиница.