Британский боксёр-профессионал Энтони Джошуа рассказал, что хотел бы провести бой с украинцем Александром Усиком.

Джошуа отметил, что намерен следить за боем Усика с Такамом. «Если бы мог воплотить все свои желания, сразился бы с Уайлдером, чтобы объединить титулы, а затем бы встретился и с Усиком», — сказал Джошуа, слова которого приводит RingTV. Боксер добавил, что очень уважает Усика, и пожелал ему успехов.

Напомним, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик победил в номинации «Спортсмен года» в Украине на премии «Человек года» за 2018 год. Ранее Усик отстоял звание чемпиона мира в тяжёлом весе, отправив Тони Белью в нокаут в восьмом раунде. Впервые он завоевал титул в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии.