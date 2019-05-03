Российская фигуристка Алёна Леонова ответила на вопрос, будет ли менять фамилию после свадьбы с Антоном Шулеповым.

«Да. Но чуть позже», — сказала Леонова, слова которой приводит «Экспресс-газета». Фигуристка пояснила, что сначала они с Шулеповым отправятся в свадебное путешествие в Тунис.

Спортсменка рассказала о планах на будущее и призналась, что хотела бы иметь только одного ребёнка. «Жизнь сейчас дорогая, я пока не готова к большой семье», — объяснила Леонова.

Напомним, Алена Леонова и Антон Шулепов поженились в апреле 2019 года. Фигуристы тренировались на одном катке в группе Евгения Рукавицына, однако по завершении сезона Шулепов решил сменить тренера. Как сообщила Леонова, её супруг будет тренироваться у Кирилла Давыденко.