Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая рассказала о популярности, которую получила после успешных выступлений в сезоне 2013/14 года.

Фигуристка сообщила, что на Олимпиаде в Сочи ей просто хотелось заняться первое место, чтобы оставить свой след. «Но я и подумать не могла, что стану такой популярной. Для меня это оказалось совершенно неожиданным», — призналась Липницкая в интервью японскому изданию 25ans.jp.

Также спортсменка сообщила, что после завершения карьеры был период, когда ей вообще не хотелось иметь дело с фигурным катанием.

Напомним, Липницкая является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире. Также в активе фигуристки победа на чемпионате Европы и серебро чемпионата мира. Визитной карточкой фигуристки стала программа «Список Шиндлера», где она выступает в образе девочки в красном пальто.