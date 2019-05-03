Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая рассказала, почему перестала комментировать соревнования по фигурному катанию.

Спортсменка сообщила, что после завершения карьеры ей хотелось взять паузу и отдохнуть, но затем фигурное катание снова вернулось в её жизнь. «Одно из новых для меня занятий — комментаторство, — сказала Липницкая в интервью японскому изданию 25ans.jp. — На данный момент я уже комментировала этапы и финал Гран-при, а также Олимпиаду в Пхенчхане».

Фигуристка пояснила, что на данный момент ей сложно находить время для комментаторской деятельности, так как она вынуждена вкладывать много сил в работу в «Академии чемпионов». Липницкая отметила, что для комментирования соревнований нужно тратить много времени на подготовку.

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