Российский бизнесмен Роман Абрамович, являющийся владельцем лондонского «Челси», не заинтересован в продаже клуба.

Ранее самый богатый человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф высказал предположение, что мог бы купить «Челси» у Абрамовича. Однако россиянин не разговаривал с Рэтклиффом по поводу сделки. По информации Sky Sports, Абрамович не намерен продавать лондонский клуб и не общался с какими-либо потенциальными покупателями.

Напомним, бизнесмен является владельцем команды с 2003 года, однако на данный момент делами «Челси» от его имени занимается директор Марина Грановская. Абрамович не посещал матчи команды на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» с тех пор, как Великобритания отклонила его запрос на продление визы.

Вчера, 2 мая, «Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.