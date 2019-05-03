Букмекерские конторы определили фаворита Лиги Европы после первых полуфинальных матчей. «Арсенал» на своём поле одержал волевую победу над «Валенсией» со счётом 3:1, «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью — 1:1.

По мнению аналитиков, главным претендентом на завоевание трофея является лондонский «Челси». На команду Маурицио Сарри ставят с коэффициентом 1.95, что соответствует вероятности 48%. Перед матчем с «Айнтрахтом» коэффициент на победу «Челси» составлял 2.40.

Вторым претендентом на победу в финале является «Арсенал» — на него ставят за 3.00. Шансы «Валенсии» оцениваются значительно скромнее — 8.40. Самым маловероятным исходом является победа «Айнтрахта»: её оценивают коэффициентом 10.0 — это всего 10%.

Ответные матчи полуфинала состоятся 9 мая. «Челси» будет играть на своём поле, «Арсенал» — в гостях.