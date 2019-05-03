Российский хоккеист Николай Прохоркин, покинувший состав петербургского СКА, рассказал о решении уехать играть в НХЛ.

Нападающий сообщил, что по ходу всего сезона поддерживал контакт с Романом Ротенбергом и уже тогда собирался покинуть клуб. «Я уже был серьезно настроен отыграть этот год на сто процентов, не осторожничая, а потом ехать в НХЛ», — сказал Прохоркин в интервью агентству «Р-Спорт».

Хоккеист подчеркнул, что не старался беречь себя от травм и в каждом матче бился до конца. Прохоркин отметил, что со стороны руководства СКА не было никакого давления, только переговоры по делу.

Напомним, после вылета армейцев из Кубка Гагарина Прохоркин подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз».

В текущем сезоне 25-летний нападающий набрал 41 (20+21) очко в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Отметим, Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.