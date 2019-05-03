Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон приступил к тренировкам в Эстерсунде.

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в «Инстаграме», опубликовав соответствующую фотографию.

Напомним, ранее сборная Швеции по биатлону огласила состав команды, которая будет готовиться к новому сезону. В состав мужской команды попал Себастьян Самуэльссон, известный российским болельщикам своими критическими высказываниями в адрес Александра Логинова. Также в национальную команду попали Йеспер Нелин, Турстейн Стенерсен, Пеппе Фемлинг и Мартин Понсилуома.

В конце минувшего сезона Самуэльссон заявил, что «чистых» спортсменов не волнует национальность тех, кто замешан в допинговых историях.

Во время чемпионата Европы Самуэльссон сообщил, что дружелюбно относится к России.