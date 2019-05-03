Российская фигуристка Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду, примет участие в драматическом балете «Распутин».

Как сообщает Андрей Митьков на своей странице в «Инстаграме», Ильиных исполнит роль императрицы Александры Фёдоровны. Также в постановке примет участие Сергей Полунин.

Предпремьерный показ состоится в Москве, премьера — в Лондоне.

Ранее Ильиных рассказала о своих отношениях с Полуниным. «Да, мы пара. Я приверженец того, что счастье любит тишину. Впервые в жизни чувствую на себе любовь», — сказала Ильиных в эфире Первого канала.

Также спортсменка порассуждала о возможности продолжения своей карьеры. На данный момент она не принимает участие в соревнованиях, но не исключает вероятности выхода на лёд.