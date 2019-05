View this post on Instagram

Ну вот, уже можно, наконец, сообщить :))) Елена Ильиных @blackswanei сыграет в драматическом балете "Распутин"! В роли Императрицы Александры Федоровны! Вместе с Сергеем Полуниным @poluninink! Премьера — в Лондоне! Специальный предпремьерный показ — в Москве!