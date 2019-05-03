Британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», признался, что не любит водить автомобиль в повседневной жизни.

«Мне нравится ездить медленно, — сказал Хэмилтон, слова которого приводит приводит Auto Bild. — Если честно, я не часто вожу машину, предпочитаю гонки». Пилот отметил, что получает удовольствие от гонок, свободных заездов и работы на симуляторе.

Хэмилтон выразил мнение, что нельзя выбрать лучшего пилота в истории — по его мнению, никто не является совершенным. «Несовершенство позволяет нам отличаться друг от друга», — заметил спортсмен и добавил, что у него тоже есть слабые стороны.

На данный момент Хэмилтон идёт на втором месте в личном рейтинге пилотов, имея 86 очков. Он уступает партнёру по команде Валттери Боттасу.