Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заявил, что хотел бы видеть Криштиану Роналду в составе английской команды.

«Мне бы хотелось, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Роналду, — сказал Лингард, слова которого приводит Mirror. — Тем более Роналду уже играл в «МЮ», так что прекрасно впишется в команду вновь».

Футболист отметил, что считает Роналду одним из лучших игроков в мире за последнее десятилетие. Лингард признался, что всё детство наблюдал за игрой Роналду, поэтому очень хочет выступать с ним в одной команде.

Напомним, Роналду защищал цвета «Манчестера» в период с 2003 по 2009 год. Затем футболист выступал в мадридском «Реале», а летом 2018 года перешёл в туринский «Ювентус».